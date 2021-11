Matylda Damięcka pokazała grafikę na 11 listopada. Łzy same napływają do oczu

To bardzo mocny symbol polskiego rozdarcia. W takie święto jak 11 listopada warto więc zastanowić się nad tym, co tak naprawdę nas dzieli – poglądy, zarobki, a może politycy? Grafika Damięckiej zwraca uwagę na to, że mamy szansę, by jeszcze złapać się za ręce jako naród i walczyć o wspólnotę.