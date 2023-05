Kolejny skandaliczny popis. "Tancerz" z "Chłopaków do wzięcia" wybuchnął po pytaniu o żonę

"Tancerz" to jeden z bohaterów "Chłopaków do wzięcia"

Robert to uczestnik serialu dokumentalnego "Chłopaki do wzięcia". Wydawało się, że mężczyzna, znany również pod pseudonimem "Tancerz", poukładał sobie życie miłosne. Związał się z Zuzią, z którą szybko wziął ślub.

"Tancerz" i Zuzia z "Chłopaków do wzięcia" rozstali się

Małżeństwo Roberta i Zuzi nie przetrwało jednak próby czasu. Kobieta postanowiła wyjechać za pracą do Niemiec i odłożyć pieniądze na budowę wymarzonego domu. Niestety fakt, że żona spędza większość czasu za granicą, zaczął przeszkadzać "Tancerzowi". Z każdym odcinkiem coraz bardziej narzekał na ich związek na odległość.

Żona "Tancerza" nieoczekiwanie ogłosiła jakiś czas, że związek pary przeszedł do historii. - Tak naprawdę, tak szczerze mówiąc, no to nie jesteśmy razem już. Nie mamy rozwodu, ale nie jesteśmy razem. To nie było tak jednostronnie, to z dwóch stron poszło. Po prostu wyjechałam i tak dalej, no i to wszystko się rozeszło - opowiadała kobieta w mediach społecznościowych.

"Tancerz" usłyszał pytanie o rozwód. Tak zareagował

Robert nie zniósł rozstania z żoną najlepiej. Reagował coraz bardziej ostro i publikował kolejne oskarżenia wobec Zuzi. - Chciałbym wam powiedzieć o mojej żonie, że ona mnie szkaluje na internecie. Nie jest prawdą, że się rozstaliśmy, tylko sama to wymyśliła. Ma długi, uciekła do Niemiec, bo ją komornik goni. To co ona wypisuje w internecie, to nie jest prawda. To jest kłamczynia, ludziom oczy mydli, bo chciała się wybić, wylansować w Polsacie, żeby jej długi spłacić (pis. oryg.).

- "Cyganka" i pani do towarzystwa. Tego nie powiedziała, że to jest pani do towarzystwa. Robi relację i robi ze mnie idiotę. Robi ze mnie pijaka, nie jestem alkoholikiem, jestem porządnym człowiekiem. Pracuję normalnie i mam na to świadków - opowiadał w relacji na Instagramie.

"Tancerz" zorganizował niedawno spotkanie live na TikToku, podczas którego internauci zasypywali go pytaniami – przede wszystkim na temat jego małżeństwa.

Okazało się, że mężczyzna wciąż agresywnie reaguje na wzmianki o Zuzi. Na pytanie jednej z użytkowniczek, czy para wzięła już rozwód, zareagował wybuchem.

- Co cię to obchodzi? Co cię to obchodzi, czy jesteśmy już po rozwodzie? Co, książkę piszesz? G**no cię to obchodzi, czy jesteśmy po rozwodzie. Wyp***rzaj stąd - powiedział Robert.

