"Chłopaki do wzięcia": Ślub brali przed kamerami. Potworne, co teraz o niej mówi

"Chciałbym wam powiedzieć o mojej żonie, że ona mnie szkaluje na internecie. Nie jest prawdą, że się rozstaliśmy, tylko sama to wymyśliła. Ma długi, uciekła do Niemiec, bo ją komornik goni. To, co ona wypisuje w internecie, to nie jest prawda" - twierdzi mężczyzna.