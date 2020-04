WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 1 kombinezon na wesele Materiał partnera 49 min. temu Kombinezon zamiast sukienki na wesele – postaw na odważny look! Szukasz pomysłu na oryginalną stylizację na zbliżające się wesele? Zrezygnuj z sukienki, w której z pewnością pojawi się większość kobiet – zamiast niej postaw na kombinezon, dzięki któremu wyróżnisz się z tłumu. Jednoczęściowy strój to strzał w dziesiątkę dla pań o różnych typach figury. Jak dobrać kombinezon do sylwetki i jak stworzyć modną stylizację z nim w roli głównej? Podpowiadamy! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kombinezon na wesele to elegantsza alternatywa dla klasycznej sukienki. (Materiały prasowe) Kombinezon na wesele – komu pasuje? To, jaki kombinezon wybierzesz zamiast sukienki na wesele, zależy przede wszystkim od typu Twojej figury. Zacznijmy od klepsydr, czyli właścicielek ciała o proporcjach uznawanych za idealne. Jeśli należysz do tego wyjątkowego grona, to bez obaw możesz eksperymentować z modą i dopierać różnorodne stroje jednoczęściowe – od tych wykonanych ze sztywnych tkanin, aż po wzbogaconych o ozdobne wcięcie w talii. Z kolei w przypadku gruszek, czyli kobiet o szerokich biodrach i wąskich ramionach, najlepiej sprawdzą się kombinezony z marszczeniami, dekoltem w łódeczkę czy bufkami. Problemem może okazać się idealny kombinezon dla jabłek, dlatego o pomoc poprosiliśmy ekspertkę. "Kobiety z masywnymi górnymi partiami figury oraz bez widocznego wcięcia w talii wcale nie muszą rezygnować z kombinezonów. Mankamenty sylwetki pomogą zatuszować modele z dekoltem w kształcie litery V i krótkimi nogawkami. Takie fasony są rewelacyjnym pomysłem na stylizację w szczególności w sezonie wiosenno-letnim" – mówi Renata Dura z redakcji Allani.pl. Jaki kolor kombinezonu wybrać na wesele? Zdecydowałaś, że ubierzesz kombinezon zamiast sukienki na wesele? Świetny pomysł! Oprócz dobrania odpowiedniego fasonu niezbędne jest także wybranie idealnego koloru. Zacznijmy od pytania, które z pewnością Cię nurtuje – czy stylizacja może być biała? Choć zdania są podzielone, to sądzimy, że nie powinien być to problem. Jednoczęściowy strój nie przypomina kreacji panny młodej, a tym samym nie ma ryzyka, że ktoś pomyli Cię z główną bohaterką tej uroczystości.

Po co jednak ograniczać się do uniwersalnej i stonowanej bieli, kiedy masz do wyboru dziesiątki innych kolorów? Naszymi faworytami w tym sezonie są zdecydowanie pastele – różowe, błękitne, fioletowe, zielone czy żółte tonacje dodają stylizacji lekkości i świeżości. Kombinezon na wesele w takiej odsłonie będzie prezentować się pięknie wiosną i latem. Natomiast jesienią i zimą możesz pozwolić sobie na odrobinę ciemniejsze barwy. Butelkowa zieleń, bordo, granat czy fuksja z pewnością będą prezentować się niezwykle elegancko i kobieco. Materiały prasowe Podziel się Materiały prasowe Podziel się Z czym łączyć kombinezon damski na wesele? Czas stworzyć kobiecą stylizację z kombinezonem w roli głównej. Wybierając go zamiast sukienki na wesele, kieruj się znanymi i sprawdzonymi regułami, czyli dobieraj akcesoria na zasadzie kontrastu. Jeśli strój ma intensywny kolor, wtedy dodatki powinny być stonowane i odwrotnie. Nieodłącznym towarzyszem kombinezonów są, oczywiście, szpilki lub czółenka na wysokim obcasie. Latem możesz zastąpić je na przykład sandałkami z paskiem na kostce. W looku nie może zabraknąć także torebki – najlepiej sprawdzą się kopertówki na łańcuszku – oraz biżuterii. Jeśli wybrany kombinezon damski na wesele nie podkreśla wcięcia w talii, możesz szybko to zmienić, dobierając do stylizacji pasek. Gdzie szukać modnych kombinezonów na wesele? Kombinezony damskie cieszą się obecnie ogromną popularnością, dlatego z pewnością nie będziesz miała problemu ze znalezieniem idealnego modelu. Eleganckie stroje na wesele znajdziesz w ofercie popularnych sieciówek luksusowych marek – i to zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Najmodniejsze kombinezony w tym sezonie czekają na Ciebie również na Allani.pl.