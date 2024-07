Komentują zachowanie dziennikarki TVP Sport. Nie mają litości

1 lipca odbył się mecz Portugalia kontra Słowenia. W trakcie starcia doszło do sytuacji, gdy kapitan Portugalczyków, Cristiano Ronaldo miał szanse zdobyć bramkę dzięki rzutowi karnemu. Strzał został jednak obroniony przez Jana Oblaka, co wywołało emocjonującą reakcję króla strzelców Ligi Mistrzów.

Oczy 39-latka szybko się zeszkliły, a w trakcie przerwy po jego policzkach spłynęły łzy. Chociaż Cristiano Ronaldo otrzymał ogromne wsparcie od drużyny, niektórzy internauci nie szczędzili krytyki, twierdząc, że "sportowiec ma wszystko, a mimo to płacze". Gorzkie słowa padły również z ust, będącej w studiu TVP Sport dziennikarki, Sylwii Dekiert.

W przerwie między dogrywkami można było zobaczyć, że 39-latek niezwykle przeżywał niewykorzystaną szansę na zwycięski strzał. Komentujący w studio TVP Sport eksperci odnieśli się do zachowania sportowca.

"Czy możecie usunąć ze studia panią Dekiert? Skandaliczny komentarz o płaczu Ronaldo jako nieprofesjonalnym. Co to ma być? Już powinna zostać wyrzucona 3 lata temu jak uśmierciła Eriksena" - ocenił następny użytkownik.

