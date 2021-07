Komfortowo na plaży. Akcja "kostium idealny" czas start!

Jeśli masz duży biust, zawsze powinnaś dbać o dobry stanik. Zarówno te, które nosisz na co dzień, do ćwiczeń i na plażę powinny być usztywnione i posiadać szerokie ramiączka. Bardzo cienkie mogłyby niepotrzebnie podrażnić skórę na ramionach i sprawiać dyskomfort. Przy wybieraniu bikini zadbaj też o to, by miał on dobrej jakości fiszbiny. Nie decyduj się na staniki bez ramiączek, który może opaść za nisko w najmniej oczekiwanym momencie. Szerokie ramiączka i krój, który dobrze zbierze i dobrze umiejscowi biust, to idealny wybór.