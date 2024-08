Kończy 43 lata. Oświadczyła się mężowi

Alżbeta Lenska urodziła się 1981 roku w Siemianowicach Śląskich. Jej ojcem jest Tibor Lenský, czeski muzyk i producent, menedżer Heleny Vondráčkovej. - Ja to się śmieję, że Helena bardziej mnie pilnowała, żeby ćwiczyć i dużo nie jeść. Zawsze jak przychodziła, gdy miałam 14 lat, mówiła: Czy ty ćwiczysz Alżbeta? Miałam przyjemność jeździć z tatą do Sopotu, Opola — mówiła w "Dzień Dobry TVN".

To właśnie jemu zawdzięcza swoje wyjątkowe imię. - To jest słowackie imię, bo mój ojciec jest Słowako-Węgrem - wyjaśniała. Wychowywała się w Brnie i Vráblach. Po zdaniu matury rozpoczęła naukę w prestiżowym Lee Strasberg Theatre and Film Institute w Nowym Jorku.