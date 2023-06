Alżbeta Lenska przyszła na ściankę z córką. To jej wierna kopia

Na szczęście aktorka po błyskawicznie udzielonej pomocy lekarskiej, a także wsparciu męża i reszty rodziny doszła do siebie. "Teraz każdemu, kto ma migreny, polecam angiorezonans. Mi nikt go nie polecił. Nie chodziłam na badania, bo wydawało mi się, że migrena to coś normalnego. (...) Koledzy byli przyzwyczajeni do mojego bólu głowy. Okazało się, że to przez tętniaka" - mówiła w "Vivie!".