Kończy 50 lat. Bulwersujące, co usłyszała w szpitalu

Roisin Murphy to pochodząca z Irlandii popularna piosenkarka. Koncerty artystki są znane z niesamowitej dynamiki. Artystka biega, tańczy i skacze po scenie, czasem nie do końca dbając o własne bezpieczeństwo. W trakcie jednego z koncertów Roisin omal nie straciła oka. Do nieszczęśliwego wypadku doszło w 2007 roku.