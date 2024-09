Kończy 67 lat. Przeszła przez piekło

"Gorączka sobotniej nocy", "Oto Spinal Tap" czy "Szczęśliwi rozwodnicy" to tylko kilka produkcji, w których mieliśmy okazję oglądać Fran Drescher. Największą rozpoznawalność zyskała dzięki roli niani Fran Fine w serialu "Pomoc domowa".

Aktorka przyszła na świat 30 września 1957 roku w Nowym Jorku. Od dziecka wiedziała, że chce być aktorką. Karierę rozpoczęła już w drugiej połowie lat 70. Po latach opowiedziała o tragedii, która odcisnęła ogromne piętno na jej psychice.

Przeżyła osobistą tragedię

Aktorka uczęszczała do Hillcrest High School, gdzie poznała przyszłego męża, Petera Marca Jacobsona. Pobrali się w listopadzie 1978 roku. Mieli wówczas zaledwie 21 lat. Niedługo później para postanowiła przenieść się do Los Angeles. Niestety, to właśnie w Mieście Aniołów przeszli przez piekło. W 1985 roku do ich apartamentu wdarło się dwóch uzbrojonych napastników, którzy obezwładnili Petera i zgwałcili Fran oraz jej przyjaciółkę, która była wtedy obecna w mieszkaniu.

- Nie możesz być tą samą osobą po takim doświadczeniu. Odkryłam w sobie głębszą empatię dla ludzkiego bólu i zrozumienie, jakim horrorem jest stres pourazowy osób, które przeżyły wojnę i psychicznie wciąż w niej tkwią. Moje doświadczenie trwało godzinę, ale te 3600 sekund naznaczyło każdą następną sekundę mojego życia - wyznała Fran Drescher w rozmowie z CNN.

Fran Drescher posiada pamięć fotograficzną. Dzięki ścisłej współpracy z policją przestępców udało się złapać. Jeden z nich przebywał wtedy na warunkowym zwolnieniu i otrzymał wyrok podwójnego dożywocia. Aktorka miała pewność, że zostanie zamknięty na zawsze i już nigdy nie skrzywdzi nikogo innego.

Przeżyła dwa rozwody

Aktorka przed długi czas ukrywała, co się stało. Swoją traumę opisała w książce pt. "Enter Whining". Drescher zaznaczała, że to terapia pomogła jej wrócić do pracy zawodowej. Niestety, kilka lat później spadł na nią kolejny cios. Po 20 latach małżeństwa rozwiodła się z Peterem Jacobsonem, który kilka miesięcy później dokonał coming-outu.

Mimo rozstania pozostali w przyjaznych relacjach i mogli na siebie liczyć. To właśnie Jacobson wspierał byłą żonę w walce z rakiem macicy. Przeszła radykalną histerektomię. Siedem lat później, w rocznicę zabiegu założyła fundację non-profit Cancer Schmancer Movement, która pomaga kobietom we wczesnym diagnozie raka. W 2014 roku wyszła za Shivę Ayyaduraia, hinduskiego lekarza. Para rozwiodła się po dwóch latach małżeństwa. Obecnie aktorka jest szczęśliwą singielką i mieszka w Malibu.

