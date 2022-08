Fran Drescher padła ofiarą gwałtu. Mąż słyszał jej krzyki

Fran Drescher to aktorka o polsko-rumuńskich korzeniach pochodząca z Nowego Jorku. Miała 15 lat, kiedy poznała swoją wielką miłość - Petera Jacobsona, swojego rówieśnika z tego samego liceum. Para szybko zbliżyła się do siebie, a Drescher oznajmiła rodzicom, że chce pobrać się z chłopakiem. Doszło do tego w 1978 roku.