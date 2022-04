Konflikt Dody z Justyna Steczkowską był jednym z najgłośniejszych w polskim show-biznesie. Teraz wystąpią razem podczas festiwalu Polsatu w Sopocie

Doda w młodości była jedną z najbardziej konfliktowych postaci polskiego show-biznesu. Na pieńku miała między innymi z Edytą Górniak, Agnieszką Woźniak-Starak czy właśnie Justyna Steczkowską. Z wiekiem gwiazda złagodniała i dążyła do poprawienia stosunków z koleżankami po fachu. W 2019 r. udało jej się przekonać "dziewczynę szamana" do wspólnego występu na koncercie "Artyści przeciw Nienawiści". Wygląda na to, że współpraca była owocna, bo już wkrótce obie panie znów wspólnie staną na scenie.