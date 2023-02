Koniec z czarnymi puchówkami. Pora sięgnąć po model kurtki, który kocha Agnieszka Włodarczyk

Najbezpieczniejsza opcja na zimę to czarna kurtka puchowa – jest praktyczna, pasuje do wszystkiego, można założyć ją i do pracy, i na spacer za miasto. Jeśli jednak chcesz odświeżyć nieco swoją garderobą i już teraz wprowadzić do stylizacji wiosenną lekkość, wybierz pikowaną kurtkę w odcieniach bieli czy kremu.