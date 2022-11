Agnieszka Włodarczyk pozuje w białym body. Zdjęcie zrobił ukochany

Fani błyskawicznie zareagowali na fotografię swojej ulubienicy i zasypali komplementami jej urodę, a także talent fotograficzny jej partnera. "Jak to pan Krzysztof Krawczyk śpiewał w piosence »Parostatek«: »dobry fotograf to zdjęcie zrobił« i Pani ukochany bardzo dobrze zdjęcie zrobił. Ma Pani ciało jak bogini" - napisała jedna z użytkowniczek. Inna dodała: "Ładne zdjęcie. Kochajmy za to naszych mężczyzn, że tak nas postrzegają. Ja w oczach mojego męża po 43 latach nadal jestem piękna i kochana". "Piękne zdjęcie️. Pan Robert to się minął z powołaniem, robi zdjęcia jak zawodowiec" - czytamy również.