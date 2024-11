Koniec ze zbliżeniami po menopauzie? Psycholożka obala stereotypy

Menopauza w wielu domach jest tematem tabu. Zdarza się nawet, że kobiety nie przyznają się przed swoimi partnerami do tego, że nie mają już miesiączki. Wiele z nich boi się, że ich związek diametralnie się zmieni. Z czego wynika takie myślenie? Temat przybliżyła w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, psycholożka z Uniwersytetu Łódzkiego.

– Stereotypowe poglądy są rezultatem myślenia o kobietach w kontekście zdolności do prokreacji i utożsamiania z tym ich wartości. (...) W naszym kręgu kulturowym, gdzie mocno trzyma się kult młodości i płodności, kobiety po pięćdziesiątce bywają postrzegane jako te, które wypadły z obiegu – tłumaczy ekspertka.

Jednak okazuje się, że na poczucie atrakcyjności seksualnej wcale nie wpływa wiek i to, czy się jest przed czy po menopauzie. Prof. Bielawska-Batorowicz udowodniła, że znaczenie ma tutaj wiele czynników, a kluczowa jest ogólna samoocena.

I choć menopauza wiąże się z takimi skutkami ubocznymi jak suchość pochwy, która powoduje dyskomfort przy zbliżeniach, to nie oznacza, że życie łóżkowe powinno umrzeć.

– Dochodzi stereotypowe przekonanie, że po menopauzie nie wypada być aktywną seksualnie. Kobiety często temu ulegają. A przecież nie przestają być atrakcyjne dla swoich partnerów. Co więcej, menopauza może sprzyjać życiu seksualnemu. Rezygnacja z antykoncepcji i koniec obaw przed zajściem w ciążę – to same korzyści – zaznacza psycholożka.