Seksopauza dotyka kobiety. "Może nas zaskoczyć"

- Seksualność będzie się zmieniać przez całe życie, ale to nie znaczy, że zniknie. Dostosowanie się do tych zmian ma fundamentalne znaczenie - powiedziała ginekolożka Laura Cámara, która podjęła temat "seksopauzy", czyli życia intymnego w okresie menopauzy. Co zaleciła kobietom, które ją przechodzą?