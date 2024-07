Konkurs, który inspiruje do podróży – VII Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów i Blogerów

W tegorocznej edycji, która była pełna emocji i kreatywnych wyzwań, uczestnicy rywalizowali, tworząc inspirujące materiały wideo, wpisy do social mediów czy fotografie. Każdy z nich miał za zadanie przedstawić unikalne atrakcje przypisanego mu województwa, podkreślając jego wyjątkowy charakter i ukryte perełki turystyczne. Konkurs ten nie tylko promuje lokalne destynacje, ale również zachęca do odkrywania mniej znanych zakątków Polski, które często umykają uwadze turystów.

W ciągu kilku tygodni trwania konkursu, finalistom udało się stworzyć materiały, które nie tylko promują turystykę, ale również edukują i inspirują do samodzielnego odkrywania naszego pięknego kraju. Zobacz, jakie historie kryją się za zwycięskimi projektami oraz jak poszczególni twórcy przyczynili się do promocji polskiej turystyki.

Poznaj mistrzów tegorocznej edycji konkursu!

Tegoroczna edycja Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów zgromadziła wyjątkowe talenty, które nie tylko wykazały się kreatywnością, ale również ogromną pasją do odkrywania i promowania piękna Polski. Wśród uczestników, którzy rywalizowali o tytuł najlepszych twórców turystycznych, znaleźli się laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, których prace wyróżniły się na tle pozostałych.

I Miejsce – "Pora na Wycieczkę"

Pierwsze miejsce zdobyli Karolina i Filip, twórcy bloga "Pora na Wycieczkę". Ich miłość do podróży i eksploracji mniej znanych zakątków Polski zaowocowała inspirującymi materiałami, które przybliżyły widzom uroki Małopolski. Swoją działalność blogową prowadzą od trzech lat, a ich pasja i zaangażowanie przełożyły się na dwa wyjątkowe filmy, które zachwyciły zarówno jurorów, jak i internautów.

II Miejsce – "My na Szlaku"

Drugie miejsce zajęła rodzina podróżników: Angelika, Mateusz i Maja, autorzy bloga "My na Szlaku". Ich wieloletnie doświadczenie w odkrywaniu nowych miejsc i opisywaniu swoich wędrówek sprawiło, że stali się jednym z najpopularniejszych blogów turystycznych w Polsce. W tegorocznej edycji reprezentowali województwo lubelskie, tworząc materiały (filmy, wpisy w mediach społecznościowych i zdjęcia), które ukazały niezwykłe atrakcje tego regionu i zdobyły uznanie za autentyczność oraz głębię przekazu.

III Miejsce – "AHOJ! Przygodo"

Trzecie miejsce przypadło Agnieszce i Mariuszowi, twórcom bloga "AHOJ! Przygodo", którzy reprezentowali województwo lubuskie. Ich wyjątkowa umiejętność łączenia pasji podróżniczej z działalnością edukacyjną zaowocowała wartościowymi materiałami. Dzięki swoim filmom przybliżyli widzom piękno parków, ogrodów i jezior województwa lubuskiego, zachęcając do odwiedzenia zielonych zakątków Polski.

Każdy z laureatów, poprzez swoją twórczość, wniósł coś unikalnego do konkursu, pokazując różnorodność i bogactwo polskich atrakcji turystycznych. Ich prace nie tylko promują lokalne atrakcje turystyczne, ale także inspirują do odkrywania i doceniania tego, co często znajduje się w zasięgu ręki.

Góry i doliny, czyli Małopolska okiem "Pora na wycieczkę"

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów zdobyli Karolina i Filip, twórcy bloga "Pora na Wycieczkę". Ta para podróżników z Małopolski zaskoczyła wszystkich swoją głęboką wiedzą o regionie oraz umiejętnością odkrywania mniej znanych, lecz niezwykle interesujących miejsc.

Kim są Karolina i Filip z "Pora na wycieczkę"?

Karolina i Filip to para, która swoją miłość do podróży przeniosła na bloga, prowadząc go z niesłabnącym zapałem od trzech lat. Na co dzień pracują, lecz każdą wolną chwilę poświęcają na wyjazdy i eksplorację, co sprawia, że ich relacje są autentyczne i pełne pasji.

Film 1: "15 atrakcji woj. małopolskiego - Co warto zobaczyć w Małopolsce?"

W jednym z konkursowych filmów, Karolina i Filip zaprezentowali listę 15 niezwykłych miejsc w Małopolsce, które warto odwiedzić. Trwający niemal godzinę film jest swoistym przewodnikiem po mniej oczywistych atrakcjach regionu. Widzowie mają okazję podziwiać piękne krajobrazy Beskidu Wyspowego, urokliwe doliny Gorczańskiego Parku Narodowego, a także zabytki Doliny Dunajca i Popradu. Karolina i Filip odwiedzili skanseny, zamki, wieże widokowe, oraz nietypowe atrakcje jak mofety w Beskidzie Sądeckim, które według łemkowskich wierzeń są miejscem, gdzie oddycha piekło.

Film 2: "Kim są Zagórzanie? - Poznaj Zagórzańskie Dziedziny - górale zagórzańscy"

Drugi film konkursowy, poświęcony kulturze Zagórzan, góralskiej grupie etnograficznej z okolic Mszany Dolnej, jest dowodem na głębokie zanurzenie się w lokalne tradycje. Karolina i Filip pokazali, jak tańczą, śpiewają i słuchają góralskiej muzyki, a także próbowali regionalnych dań takich jak sapka zagórzańska czy pierogi z suszonymi śliwkami. Film ten to nie tylko podróż po miejscach, ale przede wszystkim po kulturze i tradycjach, które kultywują Zagórzanie.

Zainspiruj się podróżami Karoliny i Filipa

Dzięki pracy autorów bloga "Pora na wycieczkę", wiele osób miało okazję odkryć nowe, fascynujące miejsca w Małopolsce. Ich filmy nie tylko promują turystykę, ale również edukują i inspirują do samodzielnego odkrywania mniej znanych zakątków Polski. Zaangażowanie i autentyczność tej pary podróżników przyczyniły się do tego, że ich materiały zdobyły uznanie zarówno jurorów, jak i publiczności, co ostatecznie zaowocowało pierwszym miejscem w konkursie.

"My na szlaku" atrakcji turystycznych Lubelszczyzny

Drugie miejsce w tegorocznej edycji Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów zdobyła rodzina podróżników: Angelika, Mateusz i Maja, twórcy bloga "My na Szlaku". Ich długoletnia działalność i pasja do odkrywania nowych miejsc sprawiły, że ich materiały wideo zdobyły uznanie zarówno jurorów, jak i widzów.

Kim są autorzy bloga "My na szlaku"?Angelika i Mateusz, prowadzą blog "My na Szlaku" już od 12 lat, a od 6 lat towarzyszy im w tym ich córka Maja. W tym czasie przeszli ponad 280 górskich szlaków w Polsce i na świecie, dokumentując swoje przygody i dzieląc się praktycznymi poradami oraz pięknymi zdjęciami. Ich blog zawiera ponad 1300 wpisów, które inspirują innych do wyruszenia w podróż.

Film 1: "Niezwykłe Lubelskie – 34 Atrakcje"W swoim filmie konkursowym Angelika, Mateusz i Maja przedstawili listę 34 atrakcji województwa lubelskiego. Odkrywali niezwykłe miejsca, poznawali piękną przyrodę i wsłuchiwali się w lokalne legendy. W filmie pokazali między innymi punkty widokowe w Suścu, Nowinach, Krasnobrodzie i Wierzchowinach niedaleko Zamościa. Jedną z najciekawszych przygód był nocny spacer z pochodniami przez Kazimierz Dolny oraz klimatyczne przejście przez Lessowy Wąwóz Korzeniowy. Udało im się także odkryć ruiny willi Stanisława Szukalskiego, słynnego rzeźbiarza, o którym wspomina znany aktor Leonardo DiCaprio.

Film 2: "Polskie Marki Turystyczne – Lublin Roztocze i Kraina Lessowych Wąwozów"W drugim filmie konkursowym rodzina skupiła się na trzech miejscach: Lublinie, Roztoczu i Krainie Lessowych Wąwozów, które należą do katalogu Polskich Marek Turystycznych. Zwiedzanie rozpoczęli od Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie zagłębili się w historię regionu w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym. Smakowali lokalnych przysmaków, takich jak pierogi z gęsiną i pstrąg roztoczański, odkrywając kulinarne bogactwo regionu. Zobaczyli również wiele zabytków w Lublinie oraz wyjątkowe miejsca w Krainie Lessowych Wąwozów, takie jak Zamek w Janowcu, Grodzisko Żmijowiska i Muzeum Czartoryskich w Puławach.

Ścieżkami autorów bloga "My na szlaku"Angelika, Mateusz i Maja, poprzez swoje filmy, nie tylko promują turystykę w województwie lubelskim, ale też zachęcają innych do eksplorowania mniej znanych miejsc w Polsce. Ich autentyczność i pasja do podróży przekładają się na inspirujące relacje, które pomagają widzom odkrywać nowe cele wycieczek i cieszyć się pięknem polskiej przyrody i kultury.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami "My na Szlaku":

W krainie spokoju z Agnieszką i Mariuszem – "AHOJ! Przygodo"

Trzecie miejsce w tegorocznej edycji Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów zajęli Agnieszka i Mariusz, twórcy bloga "AHOJ! Przygodo". Ich wyjątkowe podejście do podróży, łączące pasję z edukacją, zyskało uznanie zarówno jurorów, jak i publiczności, dzięki czemu znaleźli się w gronie laureatów.

Para, która podbiła podróżnicze serca internautów

Agnieszka i Mariusz to para podróżników z Wrocławia, którzy prowadzą blog "AHOJ! Przygodo". Poza blogowaniem, zajmują się również wydawaniem przewodników dla dzieci, pełnych ciekawostek, zagadek i zadań. Ich działalność ma na celu nie tylko promowanie turystyki, ale także zachęcanie najmłodszych do odkrywania świata.

Film 1: "Zachwycające Parki i Ogrody Lubuskiego"

W konkursowym filmie Agnieszka i Mariusz zaprezentowali piękno parków i ogrodów województwa lubuskiego. Odwiedzili Park Mużakowski w Łęknicy, który zachwyca angielskim stylem, oraz ogród botaniczny w Zielonej Górze, najmniejszy i najmłodszy w Polsce. Zwiedzili także park przy zamku Joannitów w Łagowie, gdzie podziwiali stare mury, drewniane pomosty i wyjątkowy kolor jeziora Trześniowskiego. Film ten ukazuje zieleń i różnorodność przyrodniczą regionu, podkreślając, że Lubuskie to zielone płuca Polski.

Film 2: "Niesamowite Jeziora Lubuskiego"

Drugi film Agnieszki i Mariusza skupia się na jeziorach regionu lubuskiego, przedstawiając nie tylko popularne piaszczyste plaże, ale również mniej znane, niemal dzikie zbiorniki wodne otoczone lasami. Podróż rozpoczęli nad jeziorem Łagowskim i Ciecz, które kiedyś stanowiły jeden zbiornik. Zwiedzili także największe jezioro w województwie – jezioro Sławskie, a także Lubnikowskie, Niesłysz, Lubiąż i Głębokie, będące rajem dla nurków.

Inspiracja do odkrywania zakątków Lubuskiego

Agnieszka i Mariusz inspirują oraz edukują. Dzięki nim wiele osób miało okazję poznać i docenić zielone zakątki województwa lubuskiego. Ich filmy nie tylko promują turystykę, ale także zachęcają do odkrywania naturalnych skarbów Polski. Łącząc przyrodnicze piękno z ciekawymi opowieściami, autorzy bloga "AHOJ! Przygodo" inspirują widzów do odwiedzenia miejsc, które wcześniej mogły być nieznane lub niedoceniane.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami Agnieszki i Mariusza:

Konkurs, który zmienia oblicze polskiej turystyki

VII edycja Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów to nie tylko możliwość uzyskania prestiżowego wyróżnienia dla uczestników, ale przede wszystkim istotny element w promowaniu różnorodności turystycznej Polski. Konkurs jest platformą, która umożliwia podróżnikom dzielenie się swoją pasją do podróży i odkrywania mniej znanych zakątków kraju.

Inspiracja do odkrywania Polski

Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów i Blogerów inspirują do eksploracji Polski, ukazując jej bogactwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Finaliści, poprzez swoje kreatywne materiały, pokazali, że warto wyjść poza utarte szlaki i odkrywać nieznane miejsca, które często znajdują się w zasięgu ręki. Ich relacje pełne są nie tylko pięknych widoków, ale także fascynujących historii i ciekawostek, które dodają głębi każdej podróży.

Rola influencerów w nowoczesnej turystyce

Influencerzy odgrywają kluczową rolę we współczesnej turystyce. Dzięki ich zaangażowaniu i umiejętnościom narracyjnym, turystyka staje się bardziej dostępna i atrakcyjna dla szerokiej publiczności. Ich prace nie tylko promują lokalne atrakcje, ale również edukują i motywują do odpowiedzialnego i świadomego podróżowania. VII edycja konkursu pokazała, że blogerzy i vlogerzy mogą być ambasadorami regionów, przyczyniając się do ich rozwoju i zwiększenia ruchu turystycznego.

Polska Organizacja Turystyczna już teraz planuje kolejne edycje, które mają na celu jeszcze większe zaangażowanie społeczności i promocję nowych, niezwykłych miejsc w Polsce.

