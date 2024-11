Kontrole właścicieli nieruchomości. Za brak dokumentu nawet 5000 zł kary

Właściciele nieruchomości w Polsce od kwietnia 2023 roku są zobowiązani do uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Certyfikat ma na celu określenie zużycia energii przez budynek na cele takie jak ogrzewanie czy oświetlenie, a jego brak może skutkować karą finansową, sięgającą nawet 5000 złotych .

Dom to nie tylko przywilej, lecz także konieczność dopełnienia licznych formalności. Świadectwo energetyczne, będące oceną energetyczną budynku, jest niezbędne zarówno w przypadku nowych obiektów, jak i tych starszych, które podlegają modernizacji. Dokument jest obowiązkowy również przy sprzedaży bądź wynajmie mieszkania. Średni koszt jego uzyskania wynosi od 500 do 1000 złotych, a wykonują go wykwalifikowane firmy oraz specjaliści z kwalifikacjami budowlanymi. Zazwyczaj jest ono ważne przez dekadę.