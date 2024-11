Zacznijmy od tego, jak w polskim prawie zostało zdefiniowane zwierzę: "Istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę". Wiele osób uważa, że ich dokarmianie w trudnych, np. zimowych warunkach, to nasz obowiązek, aby ochronić je przed śmiercią z głodu .

Musimy jednak uważać, aby nie dostać grzywny w wysokości do 500 zł lub nagany. A możemy je "zdobyć", jeżeli nie będziemy stosować się do zapisów Kodeksu wykroczeń i znajdującego się w nim artykułu 145: "ten, kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, w szczególności drogę, ulicę, plac, trawnik lub ogród podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany".