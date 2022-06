Kontrowersyjna Maria Konopnicka

W liście do Elizy Orzeszkowej Konopnicka zarzekała się: "Stronnictwem, do którego należę duszą i ciałem, są dzieci moje. Poza nimi istnieje dla mnie tylko świat myśli i pracy". Faktycznie po rozstaniu z mężem i przeprowadzce do Warszawy pracowała ponad siły, by zapewnić całej gromadce utrzymanie. Zresztą musiała łożyć na dzieci również, gdy dorosły. Również te "udane" wpadały co jakiś czas w finansowe tarapaty. A jak trwoga, to do… matki.