Kontrowersyjne słowa zawieszonego księdza Piotra Natanka. "Dziecko poczęte z próbówki, poza Bogiem, jest produktem, a nie bytem"

– Wiem, że wielu z was oburzą te słowa, ale zapowiadałem, że padną tu ciężkie słowa dotyczące waszego bytu, waszej ludzkiej istoty. Ilu z was przeżyło dramat, kiedy usłyszało wyjaśnienie w naszych orędziach Pana Boga na temat 10 przykazań, z których jasno wynikało, że dziecko poczęte z próbówki, poza Bogiem, jest produktem, a nie bytem? Nie istotą. Jest zwierzęciem – powiedział na nagraniu udostępnionym przez kanał Ahael.

Piotr Natanek – zawieszony ksiądz

Joanna Przetakiewicz podpowiada jak poprawić sobie nastrój, nie tylko w Święta

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!