Osobliwe ogłoszenie. "W naszej parafii powtórzyła się ta sama scena co 2 tysiące lat temu"

"Kościół został ukarany"

"W Wielki Czwartek w naszej parafii powtórzyła się ta sama scena co 2 tysiące lat temu w Wieczerniku, kiedy jeden z dwunastu – Judasz – zdradził Jezusa. Podobnie w naszym kościele w Wielki Czwartek jeden z parafian (parafianek), będąc w świątyni podczas liturgii zadzwonił na policję" – brzmi treść ogłoszenia.

Dalej napisano, że kościół został ukarany przez sanepid karą pieniężną. Poskutkowało to tym, że sobotnie ofiary składane na tace, zostały przeznaczone na pokrycie tej należności.

