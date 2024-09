Korea Północna ma "straż modową". Lekceważenie zasad grozi więzieniem

Prześwitujące rękawy, koszulki bez rękawów, charakterystyczne workowate spodnie, dżinsy, fryzura "na koguta" (wysoki kucyk z grzywką zaczesaną na bok, zakrywającą czoło i jedno oko) - to tylko część z zakazanych w Korei Północnej elementów codziennych stylizacji. Jak podaje "Daily Mail" w państwie Kim Dzong Una działa specjalnie powołany oddział "policji", która pilnuje, aby obywatele przestrzegali zasad.

Za bunt i noszenie zakazanej odzieży czy też fryzury grożą surowe kary. Według anglojęzycznego serwisu mieszkańcy Korei Północnej są sfrustrowani narzucanymi zasadami dotyczącymi mody, tym bardziej że mają one nie dotyczyć osób z bliskiego otoczenia władcy.

Według "Daily Maila" obywatele tego kraju mają do wyboru zaledwie 15 "legalnych" fryzur, które zatwierdził rząd. O farbowaniu włosów nie ma co myśleć. Osoby, które odważą się na coś innego, zapłacą grzywnę, będą odbywać przymusowe prace lub... zostaną pozbawione wolności.

Wspomniany brytyjski portal przywołuje, co czeka kobiety nieprzestrzegające regulaminu - zostaną zmuszone do ogolenia głowy.

