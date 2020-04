Kim Jo Dzong – kim jest młodsza siostra Kim Dzong Una?

Na palcach jednej ręki można było policzyć jej publiczne wystąpienia. Aż do 2010 r., gdy została zauważona podczas sesji zdjęciowej dla kandydatów do partii politycznej Worker's Party of Korea. Kim Jo Dzong stała wówczas obok sekretarki swojego ojca i jego późniejszej kochanki, Kim Ok. Rok później oficjalnie pojawiła się na pogrzebie Kim Dzong Ila.