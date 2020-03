Koronawirus a zabiegi. Czy wizyty w salonach kosmetycznych są bezpieczne?

Rozszerzająca się pandemia koronawirusa coraz bardziej wpływa na nasze codzienne życie. Szkoły i przedszkola zostały zamknięte, podobnie jak placówki kulturalne. Wiele osób zastanawia się także, czy wizyta u kosmetyczki niesie ryzyko zachorowania. Jeśli jesteś ciekawa odpowiedzi, sprawdź poniższe informacje.

Jakie są zagrożenia związane z koronawirusem?

Choroba wywołana poprzez zakażenie koronawirusem, czyli COVID-19, niesie za sobą bardzo groźne powikłania. Może doprowadzić do uszkodzenia płuc , a w związku z tym wywołuje trudności w oddychaniu, szczególnie w przypadku osłabionej odporności. Rząd zdecydował o natychmiastowym zamknięciu placówek oświatowo-edukacyjnych oraz kulturalnych ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dodatkowo Główny Inspektorat Sanitarny zaleca unikanie miejsc publicznych, odradza podróże, a także przypomina o dbałości o higienę osobistą .

Koronawirus – co z wizytami w gabinetach kosmetycznych?

Przez groźbę zakażenia koronawirusem, coraz więcej obszarów zostaje objętych obostrzeniami. Na pewno wiele osób zastanawia się, co w takim razie w przypadku wizyt w salonach kosmetycznych. Koronawirus rozprzestrzenia się metodą kropelkową, więc mamy się czego obawiać, ponieważ dowiedziono, że wirus potrafi przetrwać nawet kilkanaście godzin ma metalowych i płaskich powierzchniach. Należy zadbać w szczególności o maksymalną higienę poprzez częste mycie rąk wodą i mydłem lub środkiem odkażającym. Choć GIS nie wydał w tej sprawie zaleceń, to jednak warto odłożyć wizytę u kosmetyczki na później. Oprócz tego, należy zwrócić uwagę także na niebezpieczeństwo podróżowania środkami komunikacji miejskiej i przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu z innymi ludźmi. Jeśli już wybierasz się na wizytę w salonie kosmetycznym mimo zagrożenia koronawirusem, zwróć uwagę na to, czy w danym miejscu jest czysto i czy personel używa jednorazowego sprzętu.