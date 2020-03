Koronawirus a zapasy żywności. Jak się przygotować do ewentualnej kwarantanny?

Odkąd oficjalnie ogłoszono, że koronawirus zawitał do Polski, wiele osób próbuje przygotować się na wypadek epidemii. Co prawda eksperci apelują o zachowanie spokoju, to jednak coraz więcej osób decyduje się na zrobienie zapasów żywności. Jak w takim razie przygotować się do domowej kwarantanny?

Niektóre osoby w obawie przed koronawirusem uzupełniają zapasy żywności. (PAP, Fot: Wojciech Pacewicz)

Jak uchronić się przed koronwirusem?

Choć dalej niewiele wiadomo na temat koronawirusa, to bardzo dużo osób popada w panikę ze względu na coraz więcej śmiertelnych ofiar zakażenia. Na szczęście istnieje wiele bardzo prostych sposobów na to, aby zapobiegać zarażeniu się, ponieważ to codzienne nawyki, które każdy zna: podczas kichania lub kaszlania zakryj usta chusteczką;

często i dokładnie myj ręce;

unikaj kontaktu z osobami chorymi;

nie wychodź do pracy czy szkoły, jeśli źle się czujesz.

Przestrzegając tych prostych zasad, ryzyko możliwego zachorowania jest minimalne. Eksperci powtarzają także, aby nie popadać w panikę i polegać na zdrowym rozsądku.

Koronawirus w Polsce – zapasy żywności

Odkąd podano informację o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce, Polacy masowo zaczynają robić zapasy żywności na ewentualne ogłoszenie epidemii. Ze sklepowych półek znikają produkty o długiej dacie przydatności do spożycia, czyli ryż, makaron, kasza, cukier, konserwy, dżemy, mrożonki, płatki śniadaniowe, a także wszelkiego rodzaju płyny do dezynfekcji i maseczki ochronne. Czy jednak rzeczywiście jest się czego obawiać? Jak do tej pory, Ministerstwo Zdrowia nie wydało żadnego komunikatu o zaleceniu w sprawie robienia zapasów.

Jak się przygotować do kwarantanny?

Niektórzy martwią się o to, że w każdej chwili może zajść potrzeba przeprowadzenia domowej kwarantanny. W takim przypadku należy dobrze się przygotować, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo na 14 dni odosobnienia.

Podstawowe wskazówki: środki czystości i produkty do dezynfekcji – osoba poddana kwarantannie powinna zadbać nie tylko własną higienę, ale również o czystość w domu, gdzie będzie przebywać przez 14 dni. Chusteczek nasączonych środkami dezynfekującymi należy używać do czyszczenia różnych powierzchni za każdym razem, gdy zostaną dotknięte przez chorego;

– osoba poddana kwarantannie powinna zadbać nie tylko własną higienę, ale również o czystość w domu, gdzie będzie przebywać przez 14 dni. Chusteczek nasączonych środkami dezynfekującymi należy używać do czyszczenia różnych powierzchni za każdym razem, gdy zostaną dotknięte przez chorego; zapas leków – domowa apteczka musi być odpowiednio wyposażona, więc muszą znajdować się w niej środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, ponieważ łagodzoną one objawy koronawirusa;

– domowa apteczka musi być odpowiednio wyposażona, więc muszą znajdować się w niej środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, ponieważ łagodzoną one objawy koronawirusa; zapas żywności – osoby objęte domową kwarantanną muszą mieć zapewnione odpowiednie zapasy żywności przynajmniej na 2 tygodnie. Jedzenie z długą datą przydatności, mrożonki, a także jajka, mleko czy napoje to przykłady najpotrzebniejszych produktów;

– osoby objęte domową kwarantanną muszą mieć zapewnione odpowiednie zapasy żywności przynajmniej na 2 tygodnie. Jedzenie z długą datą przydatności, mrożonki, a także jajka, mleko czy napoje to przykłady najpotrzebniejszych produktów; źródło rozrywki – domowa dwutygodniowa kwarantanna jest czasem izolacji od innych osób, więc warto zapewnić sobie na ten czas rozrywkę, czyli książki, filmy, seriale czy gry. Dobrze mieć także dostęp do najnowszych informacji, aby poznawać na bieżąco nowe ustalenia;

– domowa dwutygodniowa kwarantanna jest czasem izolacji od innych osób, więc warto zapewnić sobie na ten czas rozrywkę, czyli książki, filmy, seriale czy gry. Dobrze mieć także dostęp do najnowszych informacji, aby poznawać na bieżąco nowe ustalenia; załatwienie spraw służbowych – o domowej kwarantannie należy poinformować swojego przełożonego, a także dopytać o ewentualne zwolnienie lekarskie – w niektórych sytuacjach można podjąć pracę zdalną. Natomiast w przypadku dzieci, należy zgłosić kwarantannę do przedszkola lub szkoły.