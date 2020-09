Koronawirus w Niemczech. Orgia nowym ogniskiem zakażeń

Pięć szkół i pięć gabinetów lekarskich stało się ogniskiem koronawirusa w berlińskiej dzielnicy Mitte. Jak donosi magazyn "Bild" to nie są jedyne źródła zakażeń w Berlinie. Pod koniec sierpnia zorganizowano imprezę, na której miało dojść do seksualnej orgii. Służby nie podały dokładnej liczby uczestników i zakażonych osób, jednak do tej pory zidentyfikowano 476 osób, które miały kontakt z zakażonymi. 14 z nich miało pozytywny wynik testu na koronawirusa.