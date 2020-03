Koronawirus w Polsce. Czy COVID-19 może się przenosić na butach?

Strach przed zakażeniem koronawirusem jest bardzo silny i do tego stopnia spędza nam sen z powiek, że całkowicie przekształca nasze życie w niepewność. Coraz częściej padają pytania dotyczące możliwych dróg zakażeń koronawirusem. Zobacz, na co szczególnie powinnaś zwracać uwagę, aby uniknąć kontaktu z groźnym wirusem.

Koronawirus – czy może przenosić się na butach?

Wiele wskazuje na to, że koronawirus przenosi się poprzez ubranie. Istnieje także ryzyko przeniesienia wirusa poprzez buty, które mamy na sobie, gdy chodzimy po sklepie i innych miejscach użyteczności publicznej. Choć zdania na temat przetrwania koronawirusa na odzieży albo obuwiu są podzielone, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapewnić sobie dodatkową ochronę i wdrożyć profilaktykę. Według specjalistów, najlepiej zarówno odzież wierzchnią, jak i obuwie zdejmować przed wejściem do domu oraz tam ją zostawiać. Co prawda, buty stwarzają małe prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem, bo ich powierzchnia znajduje się daleko od twarzy, to jednak warto zachować ostrożność.