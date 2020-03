Koronawirus w Polsce. Na co szczególnie uważać i jak uniknąć możliwego zakażenia?

Zakażenie koronawirusem – na co zwracać większą uwagę?

Za wszelką cenę należy unikać spotkań w większej grupie i najlepiej zostać w domu przez najbliższe dni. Szczególną ostrożność należy także zachować w pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ do zakażenia koronawirusem nie trzeba mieć bezpośredniego kontaktu z osobą chorą – wirus utrzymuje się w powietrzu nawet przez kilka godzin. Ograniczaj do minimum używania dłoni. Staraj się otwierać drzwi łokciem, a guziki w windzie czy na domofonie wciskaj knykciami palców, ale nie zapomnij o ich umyciu albo chociaż odkażeniu. Nie chcąc zakazić się koronawirusem, utrzymuj dystans przynajmniej 1 metra od innych osób, lecz według WHO zasięg pomiędzy ludźmi powinien być znacznie większy.