Kornawirus - nie tylko mycie rąk. Jak dbać o higienę?

W dobie pandemii zwraca się szczególną uwagę na dokładne mycie rąk, dezynfekcję klamek czy unikania dużych skupisk ludzi. Zapominamy jednak, że wiele zarazków może znajdować się na naszych włosach.

W walce z koronawirusem podstawą jest dbanie o higienę. Wiele kobiet stosuje zasadę mycia włosów - co dwa dni. Zwłaszcza teraz, gdy nie opuszczamy domów, a wiele Polek i Polaków pracuje zdalnie. Dlatego tym bardziej należy pamiętać, by codziennie myć włosy.

Dlaczego? Gdy wieczorem kładziemy się spać wycieramy włosy o poduszkę, która ma bezpośredni kontakt z błonami śluzowymi - oczami czy nosem. W ten sposób możemy również przenieść pośrednio wirusa. Jeśli pójdziemy do sklepu lub przebywamy w pomieszczeniach, gdzie ktoś kicha, a jest osobą zarażoną może przenieść na nas chorobę. Na włosach również może osadzać się kurz lub drobne kropelki śliny zwierające koronawirusa. Codzienne mycie włosów w obecnej sytuacji nie jest już tylko wskazane, ale powinno być wręcz koniecznym nawykiem, aby prawidłowo zadbać o zdrowie.

Ważna jest również technika mycia włosów. Tak samo jak w przypadku rąk. Skórę głowy powinniśmy myć dwa razy. Pierwsze mycie oczyszcza, a drugie wprowadza substancje odżywcze. Dopiero dwukrotne nakładanie szamponu usuwa z włosów wszelkie zanieczyszczenia. Bardzo ważne jest również pamiętanie o dokładnym spłukiwaniu włosów pomiędzy myciami. Na tym nie koniec. Istotną kwestią jest również dobranie odpowiedniego środka do do struktury włosa - łamliwych, farbowanych, przetłuszczających się.

Przed umyciem powinniśmy rozczesać włosy. Pozwala to na dokładniejsze oczyszczenie ich. Następnie należy pamiętać, aby szampon najpierw nałożyć na ręce, a dopiero potem wmasować go w skórę głowy, a nie jedynie w same włosy. Masujemy samymi opuszkami - niedopuszczalne jest drapanie. Włosy powinno myć się w letniej wodzie. Później podczas suszenia wystarczy delikatnie odcisnąć wodę z włosów. Nie wolno wycierać ich mocno ręcznikiem. - Najlepiej jest umyć głowę, dobrze wysuszyć i położyć się spać w rozpuszczonych włosach - zdradza Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.