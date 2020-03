Koronawirus w Polsce. W jaki sposób wirus z Wuhan atakuje zakażony organizm?

Jak koronawirus atakuje ludzki organizm?

Stadia zakażenia koronawirusem

COVID-19 występuje w 3 stadiach. Na samym początku przebieg choroby jest raczej bardzo łagodny i obejmuje górne drogi oddechowe. W następnym etapie przekształca się w zapalenie płuc, które nie zagraża życiu, natomiast po tygodniu rozwija się ostre zapalenie płuc razem z ostrą niewydolnością oddechową. Bardzo często może to prowadzić do podtrzymywania funkcji życiowych. Już po zakażeniu koronawirusem, komórki odpornościowe atakują wirusa, ale czasami może dojść do nadmiernej reakcji układu odpornościowego, przez co regeneracja staje się utrudniona.