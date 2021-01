Koronki, pudrowe kolory, bajeczne detale. Bieliźniane cuda

Bielizna o wyjątkowym uroku

Trendy zmieniają się co roku, jednak warto pamiętać, że istnieją te ponadczasowe. Za takie uważamy koronkową bieliznę, która przypadnie do gustu niemal każdej kobiecie i mężczyźnie. Kobiety czują się w niej piękne.

Odważ się!

Cały czar tkwi w umiejętności dobrania ich do naszego stylu i ubioru. Wybierz kolory, w których czujesz się najlepiej. Jeśli jesteś początkująca w pastelach, zacznij od beżu lub złamanej bieli, by dopiero przejść do delikatnej lawendy czy bardziej optymistycznego, jasnożółtego odcienia. Bielizna to niedoceniony element stylizacji, który może stanowić niewielki, acz kuszący dodatek - choćby w postaci wystającego celowo ozdobnego ramiączka biustonosza. Lekko wystające ramiączka czy biustonosz z zabudowanymi, koronkowymi plecami, dobrany do sukienki z tylnym dekoltem to doskonały wybór.