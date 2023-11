Korzystała z toalety kilkadziesiąt razy dziennie. Prosiła mamę o śmierć

Pytana przez dziennikarkę wyznała, że po zabiegu nareszcie poczuła się atrakcyjna. - Paradoksalnie, no bo jak to z rozciętym brzuchem, z wielkimi bliznami, ze stomią, co też nie jest oczywistym codziennym widokiem, no to jak nareszcie atrakcyjna? - spytała. Podkreśliła jednak, że wcześniej zmagała się z częstymi wizytami w toalecie, była przygarbiona, obolała i odcięta od życia towarzyskiego. - Właściwie to ja byłam po prostu chodzącą śmiercią, to te dwa obrazy mają ogromny kontrast - stwierdziła.