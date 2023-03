Mama ze stomią: Córka pyta, czy jak urośnie, też będzie miała woreczek

– Nie planowałam ciąży, a jednak pewnego dnia okazało się, że zostanę mamą – cieszy się Anna na to wspomnienie. – Było to dla mnie dużym zaskoczeniem, jednak miałam szczęście, ponieważ od zakończenia leczenia biologicznego do momentu zapłodnienia minęło magiczne pół roku. Wcześniej to mogłoby być dla dziecka niebezpieczne.