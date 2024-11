Kościół zabrania nawet po ślubie. Musisz się wyspowiadać

Podczas gdy wiele osób zakłada, że ślub otwiera drzwi do pełnej swobody w aspektach intymnych, Kościół przypomina, że istnieją zasady, które regulują te sfery życia małżeńskiego.

Seks po ślubie - kiedy należy się wyspowiadać?

Zgodnie z nauczaniem Kościoła małżeństwo to święty i nierozerwalny sakrament. Akty seksualne w małżeństwie są uznawane jako wyraz miłości małżonków oraz uczestnictwo w Boskim planie przekazywania życia.

Kwestie takie jak antykoncepcja, zarówno chemiczna, jak i mechaniczna, są interpretowane jako próba zakłócenia naturalnego procesu powstania nowego życia i są traktowane jako ciężki grzech. Podobne wnioski dotyczą stosunku przerywanego, który nie zmierza do prokreacji, co w naukach Kościoła jest równoznaczne z zamykaniem się na nowe życie. Taka praktyka, również w małżeństwie, to grzech. Dlatego konieczna jest spowiedź.

Kościół podkreśla, że każdy akt w małżeństwie powinien dążyć do prokreacji i wzajemnej miłości. Masturbacja, rozumiana jako autonomiczne dążenie do satysfakcji, oddziela akt seksualny od jego naturalnego kontekstu, jakim jest związek małżeński i otwartość na życie. To też grzech ciężki, który wymaga spowiedzi, postanowienia poprawy i żalu.

Gadżety erotyczne to grzech?

Te ograniczenia nie oznaczają jednak całkowitego braku elastyczności. Kościół dopuszcza stosowanie gadżetów erotycznych, tak długo jak wspierają one bliskość i więź małżeńską, a nie zastępują jej. Gdy jednak stają się one głównym źródłem podniecenia, powinny być odrzucone.

Fantazje seksualne, o ile dotyczą małżonka, są dopuszczalne pod warunkiem, że nie prowadzą do zakazanej masturbacji. Kościół rozumie, że są one częścią życia intymnego, jednocześnie podkreślając, że kluczowa jest nad nimi kontrola, aby nie przekształciły się w grzech.

