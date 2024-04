Wylej na trawnik. Mech zniknie jak ręką odjął

Mech atakuje przede wszystkim trawniki, które nie są w najlepszej kondycji. Co więcej, wyciąga z ziemi składniki odżywcze, doprowadzając do pogorszenia wyglądu trawnika. Większość z nas, próbując usunąć mech z trawnika, wybiera metodę wapnowania. Polega ona na dokładnym rozprowadzeniu wapna po całej powierzchni.

Wapnowanie, zgodnie z nazwą, to rozprowadzenie na trawie nawozu, który ma za zadanie zneutralizować kwasowość gleby - dzięki zawartości wapnia. Mech preferuje kwaśne i wilgotne podłoże. Wapno ma zasadowy odczyn pH, dlatego zmienia stan gleby, eliminując dzięki temu mech, który po krótkim czasie obumiera.

Doświadczeni ogrodnicy sugerują, że istnieje jeszcze lepszy i bezpieczniejszy sposób na pozbycie się mchu z trawnika. Chodzi nie o wapno, lecz żelazo. To pierwiastek, który osłabia mech i zapobiega jego ponownemu rozrostowi. W przeciwieństwie do wapna, żelazo nie uszkodzi rozwijającego się trawnika.

Jak przystąpić do żelazowania? Wystarczy atomizer, woda i żelazo zakupione w sklepie ogrodniczym. Żelazo należy dodać do wody w atomizerze, a następnie opryskać nim trawnik, zgodnie z zaleceniami producenta. Parę dni po zabiegu mech zmieni kolor na czarny. Wtedy należy starannie wygrabić trawnik, a problem powinien zniknąć.

Nie zapomnij o wcześniejszym skoszeniu trawy. Unikaj też kontaktu roztworu z żelaza z powierzchniami typu kostka brukowa czy kafle, gdyż może to spowodować nieodwracalne odbarwienia.

