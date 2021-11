Kosmetyczne oszustwo? TikTokerka nie mogła uwierzyć własnym oczom

Internautka nie mogła doczekać się odpakowywania kalendarza adwentowego, dlatego postanowiła sprawić sobie przyjemność i otworzyć go wcześniej. Nieszczęśliwy przypadek sprawił, że jedna z odżywek do włosów z kalendarza znalazła się w pysku psa, który zdążył ją nieźle poszarpać. To właśnie wtedy TikTokerka zauważyła, że z opakowaniem produktu coś nie gra.