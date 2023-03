Kosmetyki, które ujarzmią nawet najbardziej puszące się włosy

Taki rezultat jest możliwy m.in. dzięki włączeniu do składu olejku babassu. To w 100% naturalny emolient pozyskiwany z orzechów palmy babassu. Zadaniem emolientów jest wytworzenie ochronnego filmu hydrofobowego i zabezpieczenie włosów przed zniszczeniami zewnętrznymi oraz zatrzymanie wartościowych składników w środku łuski. Tak właśnie działa olejek babassu. Jego nawilżające i regenerujące działanie wykorzystuje się w kosmetykach do ciała, twarzy i włosów. Odżywka z olejkiem babassu zabezpieczy końcówki włosów przed rozdwajaniem, zapobiegnie utraty wody, wygładzi włosy od nasady.