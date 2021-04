Koszenie trawy kobiecym okiem

Kosiarki automatyczne Husqvarna są w pełni automatyczne i w zasadzie bezobsługowe. Wystarczy zdecydować, kiedy i gdzie mają kosić. Aby to ustalić nie trzeba nawet wychodzić z domu, bowiem Automower® można obsługiwać za pomocą smartfona (łączność Bluetooth lub GSM, w zależności od modelu) z dowolnego miejsca na Ziemi. To daje wiele możliwości m.in. kontrola pracy robota i możliwość śledzenia (w modelach z GPS), zdalne włączanie/wyłączanie lub zmiana ustawień. Co więcej, kosiarki z funkcją Automower® Connect mogą być zintegrowane z systemami Smart Home, co przekłada się na jeszcze łatwiejszą i szybszą obsługę. W takim przypadku koszenie trawy w ciąży przestaje być przykrym obowiązkiem, a staje się niemal przyjemnością, bo wystarczy jedynie uruchomić maszynę do koszenia trawy z poziomu aplikacji i cieszyć oczy pięknym trawnikiem.