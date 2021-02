Koszt pochówku to nawet 20 tysięcy złotych. Takie są polskie realia

"Zasiłek pogrzebowy to tylko dodatek"

"Teraz muszę zrobić pomnik"

Koszty pogrzebu

W koszt pogrzebu należy wliczyć usługi firmy pogrzebowej do której należy odebranie zwłok z domu bądź szpitala oraz ich transport do chłodni, przygotowanie ciała do ceremonii, jego przechowywanie w chłodni oraz organizacja ceremonii. Cena transportu zwłok wynosi zazwyczaj kilkaset złotych, podobny koszt firmy pogrzebowe liczą sobie za przygotowanie ciała. Doba przechowywania ciała w chłodni może kosztować kilkadziesiąt złotych, natomiast organizacja ceremonii to wydatek co najmniej tysiąca złotych. Do usług zakładu pogrzebowego trzeba również doliczyć cenę trumny, która w zależności od modelu i jakości wykonania, waha się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.