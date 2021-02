Patrycja Tylenda jest w siódmym miesiącu ciąży z in vitro. Ostro krytykuje polski rząd

Ciąża z in vitro

- To są nie tylko wyniki badań, które trzeba cały czas powtarzać, to są liczne wizyty u lekarzy, a każda kolejna próba zapłodnienia generuje dodatkowe koszta. Wiele par zwyczajnie nie jest w stanie się tego podjąć za względu na brak funduszy. Możliwość dofinansowywania tego od rządu, co miało miejsce m.in. u nas w Poznaniu, dawało tym parom nadzieję, że może akurat im się uda i będą w stanie to wymarzone dziecko posiadać – dodała.

"Jest to po prostu nieludzkie"

- Jestem naprawdę załamana. Mam nadzieję, że to się jeszcze jakoś da odkręcić, bo dla mnie jest to po prostu nieludzkie. Pozbawianie tych par marzeń o posiadaniu rodziny... Niepłodność ma wiele powodów, czasem są to problemy zdrowotne, których nie można w żaden sposób przeskoczyć. Wielki smutek, najwyraźniej nasz rząd nie potrafi się postawić w sytuacji większości par – podsumowała Tylenda.

Pani Patrycja odniosła się także do swojej, osobistej sytuacji. - Jak widać, różne sytuacje w życiu się zdarzają. Mieliśmy o tyle szczęście, że po prostu było nas stać, by w to cały czas brnąć, mimo wielu nieudanych prób. Udało się dopiero przy ostatniej szansie. Było to dla nas miłe zaskoczenie, ponieważ traciliśmy nadzieję, a wszystko to działo się w czasie pandemii COVID-19. Myślałam sobie czasem nawet "może to znaki z nieba, że to nie powinno się wydarzyć", ale na szczęście w końcu się udało. Wiedząc, jaka to jest walka , tym bardziej jestem zasmucona decyzją rządu, bo zdaje sobie sprawę, ile innych par ciągle próbuje powiększyć swoje rodziny – zdradziła.