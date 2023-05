Kosztuje grosze, a czyni cuda. Pomoże na zniszczone paznokcie

Nawet najmodniejszy manicure nie będzie wyglądał dobrze, jeśli nasze paznokcie łamią się i pękają. Dlatego, zanim przystąpisz do stylizacji, warto szczególnie zadbać o płytkę. Z pomocą "przychodzi" odżywka, którą możesz wykonać w domu. Potrzebne składniki znajdziesz w swojej kuchni.

Ciekawym trikiem podzieliła się ostatnio Marta Grzegorzak. Na TikToku zdradziła obserwatorkom prosty sposób na mocne i zdrowe paznokcie. Chodzi o domową odżywkę, która wzmacnia paznokcie, a ponadto — rozjaśnia przebarwienia, zmiękcza skórki i przyspiesza wzrost paznokci. Do stworzenia tego "eliksiru" potrzebujesz dwóch składników, które z pewnością znajdziesz w kuchni — oliwy z oliwek oraz soku z cytryny.

Co należy zrobić? Przygotowywanie mieszanki rozpocznij od podgrzania oliwki z oliwek — wystarczy pół szklanki. Do ciepłej oliwy dodaj kilka kropel soku z cytryny. Dodatkowo możesz dolać odrobinę aromatycznego olejku eterycznego, który nada miksturze piękny zapach. Sprawdzą się m.in. olejek grejpfrutowy, patchouli czy olejek lawendowy.

Mocz paznokcie przez około 10-15 minut, a następnie nadmiar olejku wmasuj w płytkę paznokcia i skórki. Olejowanie należy wykonywać minimum raz w tygodniu. Regularność jest tutaj kluczowa. Maseczkę możesz też nałożyć na całe dłonie. By wzmocnić efekt — po aplikacji owiń dłonie folią i okryj ręcznikiem. Pozostaw na kilkanaście minut.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!