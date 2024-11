Kosztuje tylko 10 zł. Wklep wokół oczu, a zmarszczki zaczną się wygładzać

Skóra wokół oczu jest szczególnie delikatna i cienka, co sprawia, że zmarszczki pojawiają się w tej okolicy najszybciej. Naturalny proces starzenia przyspiesza utrata kolagenu, białka odpowiedzialnego za jędrność skóry. Już po 25. roku życia produkcja kolagenu zaczyna się zmniejszać , a skóra staje się mniej sprężysta.

Wazelina kosmetyczna to produkt, który możesz znaleźć w niemal każdej domowej apteczce. Dzięki zdolnościom tworzenia ochronnej warstwy na skórze pomaga zatrzymywać wilgoć i chronić przed czynnikami zewnętrznymi. Jego popularność wynika z prostoty stosowania oraz skuteczności przy minimalnych kosztach.

Przed zastosowaniem wazeliny, zaleca się dokładne oczyszczenie skóry, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Po demakijażu, delikatnie nałóż wazelinę na obszar wokół oczu jak maseczkę. Pozwól jej działać przez około 20-25 minut , by skóra mogła wchłonąć wszystkie składniki odżywcze. Po tym czasie, zetrzyj nadmiar ciepłą wodą.

Zastosowanie wazeliny nie ogranicza się jedynie do pielęgnacji okolicy oczu . Może być używana także w innych miejscach na ciele wymagających intensywnego nawilżenia, co dodatkowo zwiększa jej użyteczność w codziennej pielęgnacji.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!