Kot dużo miauczy? Ważny sygnał dla właściciela

Jeśli kot miauczy pod drzwiami, to znaczy, że chce wyjść na zewnątrz. Jeśli miauczy przy swojej misce czy stole, to domaga się jedzenia. Jednak co zrobić w przypadku, gdy zdaje się, że kot zachowuje się tak bez powodu? Wtedy zacznijmy baczniej obserwować pupila, ponieważ chce on coś zakomunikować. Ciągłe miauczenie jest sygnałem, którego nie powinno się bagatelizować.