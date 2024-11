Kot gryzie podczas głaskania? Przekazuje ważny komunikat

Choć koty uwielbiają być głaskane, ich granice są bardziej skomplikowane niż nasze. Jednym z najczęstszych powodów nagłych "ataków" podczas pieszczot jest przebodźcowanie. Gdy dotyk staje się dla kota zbyt intensywny, może on reagować agresją, aby jasno wyznaczyć swoje granice.

Zignorowanie tych znaków może doprowadzić do ugryzienia, które dla kota jest niczym ostateczne "STOP".

Kot, zanim zaatakuje, zazwyczaj daje wyraźne sygnały. Oto, na co warto zwrócić uwagę:

Koty to urodzeni łowcy. Nawet w domowym zaciszu ich instynkt łowiecki wciąż jest aktywny. Jeśli nie zapewnimy im odpowiedniej dawki zabawy i stymulacji, mogą zacząć traktować nasze ręce czy nogi jak ruchome "zdobycze".

Właściciele stracili nadzieję. Kot wrócił do domu po dwóch miesiącach tułaczki

Właściciele stracili nadzieję. Kot wrócił do domu po dwóch miesiącach tułaczki

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl