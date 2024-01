Kot rusza w ten sposób ogonem? Sprawdź, co chce ci przekazać

- Po pierwsze, jeżeli ogon zaczyna się ruszać coraz szybciej i dosyć gwałtownie, mocno, to jest to znak, że coś zmierza w złym kierunku. Złość kota narasta, jakaś frustracja, zdenerwowanie i bardzo możliwe, że jeśli zlekceważymy to i będziemy dalej go miziać, a jego to właśnie denerwuje, możliwe, że nas drapnie, pacnie łapą lub ugryzie - wyliczała.