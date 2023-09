Kot staje na dwóch łapach? Wysyła ci ważny sygnał

Okazuje się, że niektóre zwierzaki stają na dwóch łapach. Najczęściej zachowują się tak, gdy chcą przywitać się ze swoim właścicielem. Nie jest tajemnicą, że koty porozumiewają się za pomocą zmysłów takich jak węch oraz smak. Właśnie dlatego dają nam jasny sygnał, żebyśmy wzięli ich na ręce, by miały ułatwiony dostęp do naszej twarzy, do której mogą się przytulić, a nawet dotknąć nosem o nos.