Kot tak robi? To znaczy, że bardzo cię kocha

Mruczenie, układanie się na ciele, ugniatanie łapkami, ocieranie się — w ten sposób koty okazują uczucia w stosunku do człowieka. Jednak są one na tyle przebiegłe, że często robią to po to, aby coś uzyskać. Jak można się domyśleć, najczęściej jest to dodatkowa porcja karmy.