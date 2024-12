Kot ugniata łapami twoje ciało? Jednoznaczny komunikat

Kocia komunikacja bywa trudna do zinterpretowania. Nic dziwnego - koty to zwierzęta wyjątkowo niezależne, które często mogą mieć na myśli coś innego, niż wydaje się to na pierwszy rzut oka. Co zatem oznacza, gdy zwierzę używa łapek do masowania ludzkiego ciała? Zuzanna Rajchert, behawiorystka, wyjaśniła na kanale Silver TV, jak powinniśmy rozumieć takie zachowanie oraz dlaczego powinniśmy unikać karania pupila.