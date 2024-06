Kocie uszy mają głos. Spójrz na mruczka i dowiedz się, co czuje

Zwierzaki wysyłają nam wyraźne sygnały poprzez ułożenie swojego ciała. Na TikToku prowadzonym przez Karolinę Greger, pojawiło się nagranie dotyczące mruczków. Co można wyczytać z ich uszu? Okazuje się, że poszczególne ułożenie może zdradzać emocje i odczucia tych domowych zwierzaków.

"Uszy w pozycji neutralnej" - uszy wyprostowane, ale lekko skręcone na boki, to przekazywana informacja o tym, że nasz pupil jest zrelaksowany.

"Uszy skierowane prosto ku górze" - kot wysyła wiadomość, że jest skupiony i coś mocno go zainteresowało, i zbiera w tym momencie informacje z otoczenia.

"Uszy przylegające do ciała" - jest to oznaka, że nasz czworonożny przyjaciel się czegoś boi lub też przygotowuje na ewentualny atak, a skierowanie uszu do tyłu zapewnia mu na ten czas ochronę.